Thibaut Courtois, Thomas Meunier et Romelu Lukaku, tous trois incertains mais malgré tout repris par Roberto Martinez dans sa sélection de 28 pour les deux prochains matches des Diables rouges, passeront des tests lundi, a confié vendredi à Anvers le sélectionneur.

On décidera alors à ce moment-là si le gardien, le défenseur et l'attaquant sont d'attaque pour participer à la réception de Saint-Marin jeudi et au déplacement au Kazakhstan trois jours plus tard. Mardi, le gardien du Real Madrid avait été remplacé à la mi-temps lors du match de Champions League de son équipe contre le Club Bruges. Les Madrilènes ont plus tard précisé qu'il souffrait de grippe intestinale. Il ne jouera sans doute pas samedi, contre Grenade.

Romelu Lukaku avait quant à lui fait état de douleurs à la cuisse, qui l'ont tenu écarté en début de semaine du match de Champions League de son Inter Milan contre Barcelone. C'est plus précisément une blessure au quadriceps qui nécessitait des soins, l'attaquant était donc resté à Milan. Antonio Conte avait cependant parlé d'une "blessure mineure" qui ne devrait pas empêcher le joueur de retrouver rapidement les terrains.

Thomas Meunier, défenseur du PSG, a de son côté disputé l'entièreté de la partie à Galatasaray mardi, mais la cuisse bandée.

"Nous verrons lundi, après les tests, s'ils restent dans la sélection", indique Martinez vendredi. "J'étais mardi à Madrid. Thibaut avait déjà des crampes d'estomac avant le match contre le Club. Nous devons attendre, mais j'ai de l'espoir qu'il soit disponible".

L'Espagnol a brièvement évoqué les difficultés de Thibaut Courtois et d'Eden Hazard à Madrid. "Quand on joue dans les meilleurs clubs au monde, il est normal de connaitre des périodes avec des difficultés. Je ne me fais pas de souci", a-t-il conclu. "Thibaut et Eden peuvent faire face à cela, ils sont prêts pour un tel défi. Cette pause internationale peut faire office de distraction positive. Ils reviendront plus frais et plus forts en club".

Yari Verschaeren, sélectionné deux fois récemment et qui a joué quelques minutes contre l'Ecosse, fait aussi partie de la sélection même s'il est dans une moins bonne période à Anderlecht. "Si tu joues à 18 ans dans le 11 de base d'Anderlecht, c'est que ta carrière va bien, peu importe que tu gagnes ou non le week-end".

Mousa Dembélé n'est quant à lui pas repris. "Nous lui donnons l'occasion de s'adapter à la compétition chinoise, qui termine en décembre", a expliqué Roberto Martinez. "Nous discuterons ensuite avec lui de la suite de sa carrière internationale".