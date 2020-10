Une inhabituelle valse des portiers qui n’est peut-être pas terminée. Vendredi matin, Van Crombrugge a été autorisé à rejoindre sa femme auprès de leur bébé, né mercredi. Et comme Casteels est aussi avec son épouse dans l’attente de la naissance de leur deuxième enfant, Martinez a été obligé de rappeler un nouveau gardien. C’est Kaminski (Blackburn, D2 anglaise) qui sera du voyage en Angleterre puis en Islande. L’ancien Gantois sera numéro 3 derrière l’actuel Gantois Roef, rappelé après le forfait de Casteels. Au vu de l’ordre des sélections, on peut déduire que derrière Courtois (n°1), Mignolet (n°2, qui jouera les deux prochaines rencontres), Casteels (n°3), Sels (n°4, blessé) et Van Crombrugge (n°5), Roef est le n°6 dans la hiérarchie et Kaminski le n°7. Ils sont peut-être même plus loin dans le décompte vu le bon début de saison de Bodart, que Martinez a voulu laisser à disposition des U21 pour ce rassemblement.