Dans un match où l’entrejeu est cadenassé, il faut parfois savoir bander les muscles. À défaut de pouvoir faire appel à ce que beaucoup appelaient la bonne vieille méthode Fellaini, Roberto Martinez a lancé Amadou Onana, un roc de 1m95 qui a vécu sa première chez les Diables.

Avec énormément de brio. Le joueur de Lille a été l’un des hommes forts de la deuxième mi-temps. Dès sa montée au jeu à la pause, il a montré qu’il avait autant que qualité dans ses larges épaules quand dans ses pieds.

"C’est un profil qui pourrait être très utile pour nous, résume Roberto Martinez. Il est différent des autres joueurs du milieu de terrain. C’est dans cette optique que j’ai voulu le tester. Il a fait ce que j’attendais de lui. Il a amené du physique mais aussi sa qualité dans les petits espaces, dans la conservation du ballon."

Le choix de le faire monter au jeu face aux Pays-Bas n’était pas anodin. "Il a une forte personnalité. On l’a vu dès sa montée au jeu. Il ne se cache jamais, il demande le ballon et ose. C’est pour cela que je voulais l’amener dans un contexte de pression. Dans un stade plein et un derby. Il va pouvoir se développer avec notre équipe."

Le joueur lui-même ne savait pas trop quoi penser. "Je suis pris entre deux émotions. Je fête ma première cape. J’en suis très fier. Je ne m’attendais pas à pouvoir directement jouer une mi-temps complète. C’est génial car j’engrange beaucoup d’expérience. Par contre, la soirée dans son ensemble est dure à digérer. On a eu du mal à trouver la faille et nous devons analyser ce qui s’est passé. Il faut savoir souffrir ensemble dans ce genre de moments. Et réagir en groupe."