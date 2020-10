Brassard au bras, Lukaku a permis aux Diables de renouer avec la victoire et même de reprendre la tête du groupe. Big Rom !

Si on veut simplifier au maximum, on peut dire qu’on a bien joué en Angleterre mais qu’on a perdu et qu’on a mal joué en Islande mais qu’on a gagné. On a même gagné sur tous les terrains puisqu’on a repris la première place du groupe grâce à la défaite anglaise contre le Danemark et qu’on conserve notre première place au classement Fifa.

On n’a pourtant pas vécu une soirée inoubliable mercredi devant la TV. Il fallait éviter d’avoir la télécommande trop près de soi, histoire de ne pas céder à la tentation d’aller voir ailleurs, notamment à Zagreb pour le remake de la dernière finale du Mondial.