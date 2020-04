Après les frères Hazard, une nouvelle toute grosse pointure du football belge a rejoint Les Souliers du Cœur .

Il s’agit de Roberto Martinez, notre coach fédéral. Pour rappel : les footballeurs et coachs contribuent financièrement à l’achat de matériel sanitaire pour les "vrais héros" qui travaillent dans le secteur hospitalier, de l’aide à la jeunesse et de l’accompagnement aux personnes précarisées.

En une semaine d’activité, les Souliers du Cœur , c’est :

50 000 gants et masques distribués

500 litres de gel hydroalcoolique distribués

33 structures aidées

des actions aux quatre coins de la Belgique

23 Souliers du Cœur aidant sur le terrain