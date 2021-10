Tout comme Didier Deschamps, Roberto Martinez n’a pas échappé aux questions sur ce fameux match du 10 juillet 2018 à Saint-Pétersbourg, lors duquel nos Diables n’avaient pas trouvé le chemin des filets.

En 90 minutes, on avait noté trois occasions. Un tir croisé d’Eden Hazard dégagé de la tête par Varane ; une reprise de volée d’Alderweireld, sauvée par Lloris ; et en fin de match, une reprise de la tête non cadrée de Fellaini sur centre de Mertens.

Depuis ce match, la Belgique a joué 38 matchs. Dans chacun des matchs, nos Diables ont marqué. Le bilan est impressionnant : 105 buts en 38 rencontres, soit 2,7 buts par match. Qu’est-ce qui fait dire à Martinez que cette fois, Lloris devra s’avouer vaincu ?