Avec quelques jours de retard, Roberto Martinez s’est quand même exprimé sur le transfert d’Eden Hazard au Real Madrid.

"Ce sera un des transferts de cet été", dit Martinez. "Il sera un joueur phénoménal pour le Real. Eden se sentait si bien à Londres et à Chelsea, qu’il n’y avait qu’un autre endroit de rêve où il pourrait poursuivre sa carrière et où il pourra gagner des prix, et c’est le Real Madrid. Le transfert s’est réalisé dans le plus grand respect. Eden est un exemple pour tout le monde : ses anciens clubs vont toujours le saluer comme un héros. À 28 ans, il est dans la meilleure période de sa carrière."