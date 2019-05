Le sélectionneur national s'est exprimé au sujet de plusieurs Diables Rouges.



Ils seront 28 Diables à Tubize à partir du 4 juin (entraînement ouvert pour les membres de 1895) pour affronter l'Écosse et le Kazakhstan. Roberto Martinez a profité du fait de jouer deux fois d'affilée à domicile pour convoquer un noyau conséquent.





Les blessures

Il l'a également fait par souci de sécurité. Vermaelen, Vertonghen et Lukaku ont récemment connu des pépins physiques et cinq joueurs ont encore des matches cruciaux à jouer : les finales de Champions League et d'Europa League.

"Je dois prendre chaque cas individuellement. Il faudra analyser leur évolution. Je suis actuellement très positif et pense avoir tout le monde en pleine possession de ses moyens ou du moins capable de jouer un des deux matches. Même Adnan Januzaj est de retour en forme après sa blessure."





L'homme en forme

Roberto Martinez a évoqué le joueur de cette fin de saison: Divock Origi. Il a d'ailleurs refusé de qualifier la forme du joueur de Liverpool de surprise. "La vraie surprise, c'est à quel point il a eu du mal ces dernières saisons. J'étais vraiment déçu qu'il n'ait pas su continuer sur sa lancée de la Coupe du Monde 2014. Il a relevé la tête ces dernières semaines et a marqué les esprits à Liverpool avec ses deux buts contre le Barça. Je suis vraiment satisfait de lui."





L'avenir d'Hazard

Ce rassemblement sera peut-être également marqué par l'annonce du départ d'Eden Hazard. "Il veut d'abord se concentrer sur la finale de l'Europa League. Il parlera peut-être de son avenir par la suite. Quoi qu'il en soit, nous le soutiendrons dans son choix. Le moment est idéal pour franchir une nouvelle étape mais je le sais également capable de mener un projet à bien avec Chelsea. Beaucoup de joueurs pourraient changer de club."





Les propos de Trossard

Roberto Martinez a pris la décision de ne pas punir sportivement Leandro Trossard pour ses propos homophobes chantés lors de la fête du titre de Genk. Le Limbourgeois a été mis à l'amende par l'Union belge mais sera présent avec les Diables.

"Leandro est un jeune capitaine qui a commis une erreur en se laissant emporter. Il a bien compris qu'il avait perdu le contrôle. Nous sommes très clairs : il aura du soutien ici chez les Diables mais il devait être sanctionné par la fédération."