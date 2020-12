Trois rencontres en une semaine. Le rythme infernal (et critiqué par les Diables) des derniers rassemblements sera conservé pour les rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2022. Et ça commence dès mars.

"Cette campagne de qualification sera excitante", résume Roberto Martinez. Avant d’ajouter le mot "intense". "Nous allons jouer huit rencontres officielles en trois rassemblements. Cela fait beaucoup de matchs de haut niveau à jouer. C’est un défi pour nous."

Les adversaires sont largement à la portée des Diables. Si le pays de Galles réveille le spectre de l’Euro 2016, la République tchèque rappelle des souvenirs plus positifs de 2002 et du barrage envoyant les Diables à la Coupe du monde au Japon et en Corée du Sud.