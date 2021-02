L'angoisse gagne du terrain. L'optimise en perd clairement. De retour à l'infirmerie, le cas Eden Hazard préoccupe. Et inquiète une Belgique qui espère ne pas se passer de son capitaine pour l'Euro 2021 dans quelques mois. D'autant plus que ce n'est pas le seul joueur de la sélection à être blessé. Même si, à des degrés moindres, certaines sont beaucoup moins graves que d'autres.

Pour HLN, Roberto Martinez est revenu sur le cas du Brainois. "Eden Hazard a énormément de malchance" a-t-il commencé. Cependant, le Catalan refuse de s'alarmer. "Il faut arrêter d’être extrêmement négatif. J’ai bon espoir qu’Hazard sera en parfaite forme quand il reviendra de blessure."

Le coach national s'est également attardé sur le cas d'Axel Witsel. Sa blessure est différente car il s'agit d'une lourde opération au tendon d’Achille à la différence d'Eden qui les accumule depuis deux ans. "Il va bien en ce moment, il a un bon état d’esprit. Jusqu’à présent, sa revalidation est un succès" affirme-t-il avec enthousiasme. Le problème est de savoir qui pourrait le remplacer? Martinez dispose de plusieurs options: "Dendoncker est-il la meilleure option pour le remplacer ? On est qu’en février, il est encore trop tôt pour parler d’un joueur à remplacer ou sur la façon dont nous jouerons. On a déjà joué et gagné sans Axel. Mais il est vrai que ce sera un challenge, car il faudra évoluer et développer un autre jeu."

Avec près d'un onze absent actuellement, les blessures s'enchaînent chez les Diables. De quoi revoir les ambitions à la baisse pour l'Euro? "Ce n’est pas une question à laquelle tu veux répondre en tant que sélectionneur national. Tu ne veux pas avoir de joueurs absents. On ne veut pas penser à la possibilité de ne pas avoir nos joueurs les plus expérimentés ou nos meilleurs joueurs pour ce tournoi", a-t-il simplement répondu.