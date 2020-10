: "On reprend la première place, c'est top. Ce n'était pas un match facile, le terrain n'était pas top mais on a eu la bonne réaction. Au final, on est content du match. C'est clair que ce n'est pas une rencontre qui restera dans l'histoire mais justement ce sont ces matchs-là les plus compliqués. Sur le but islandais, il met le ballon entre Yannick et Jason. On ne peut pas se permettre de prendre des buts comme ça. Ce qui compte c'est la réaction qu'on a eu ensuite, on est resté calme et on est allé chercher ce deuxième but."

Romelu Lukaku: "C'était un match pas facile, on savait qu'ils allaient être bien organisés. On a gagné et c'est le plus important. J'ai eu un peu de chance que l'arbitre siffle penalty sur la phase du 1-2, je savais que le défenseur allait mettre sa jambe. Gagner un trophée est ma motivation principale. Pourquoi pas essayer de gagner cette Nations League. On gagne et il faut continuer comme ça. Je connais mon rôle dans cette équipe et je remercie le coach de m'avoir fait confiance. J'essaye toujours de montrer le droit chemin pour atteindre nos objectifs."



Roberto Martinez: "Ce n'était pas facile de venir jouer ici. La pelouse n'était pas bonne, je ne cherche pas non plus des excuses et c'est vrai que la performance n'était pas parfaite. On a tout de même eu une réaction excellente après l'Angleterre. Je suis très fier de Romelu Lukaku et tout le monde peut l'être. Il a fait un match incroyable et il était assez impressionnant dans plusieurs secteurs de jeu, le brassard a peut-être donné une autre dimension à Romelu."