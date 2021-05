G. Co.

Inespérée quand le diagnostic de sa rupture du tendon d'Achille est tombé en janvier dernier, la présence d'Axel Witsel dans le groupe des Diables rouges pour l'Euro est désormais envisageable. Le Diable rouge travaille en tout cas très dur pour revenir le plus tôt possible. Et Roberto Martinez compte bien sur la présence du milieu du Borussia Dortmund dans sa sélection de 26 joueurs qu'il dévoilera ce lundi. C'est ce qu'il a révélé à nos confrères de Sporza.

"Il devra effectivement être guéri pour être présent à l'Euro", nuance le sélectionneur, "Il travaille dur pour cela et nous le guidons chaque jour. Nous verrons bien où cela le mènera, mais avec une sélection de 26 joueurs, nous avons de la place pour prendre ce risque."

Pour l'Espagnol, tout doit être mis en oeuvre pour que le Liégeois soit présent à l'Euro : "Axel n'est pas un joueur qui est sélectionné par le sélectionneur mais c'est un joueur qui force sa sélection de par son apport en équipe nationale ainsi que son expérience. Il n'y a pas d'autre Wisel."