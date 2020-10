On oublierait presque que les matchs contre la Côte d’Ivoire (du 8 octobre), en Angleterre (du 11 octobre) et en Islande (du 14 octobre) auront bel et bien lieu, malgré le forfait de Hazard.

Trente-trois joueurs ont été sélectionnés, un record. Trente-deux avec le forfait d’Eden. "Personne ne va jouer les trois matchs", prévient Martinez. "La rencontre amicale contre la Côte d’Ivoire servira à tester certains joueurs à certaines positions."

Trois joueurs des Espoirs ont une double convocation : Zinho Vanheusden, Alexis Saelemaekers et Sebastiaan Bornauw seront avec les A contre la Côte d’Ivoire et vont ensuite partir en Moldavie avec les U21. "Ils méritent leur sélection en A, c’est important pour leur développement."

Deux autres joueurs sont nouveaux : Joris Kayembe et Dodi Lukebakio. "Peu de joueurs ont le profil de Kayembe. On voit au sein des équipes nationales de jeunes qu’il y a peu de latéraux gauchers. Et il profite évidemment du bon travail de Charleroi et de Belhocine. L’autre latéral de Charleroi (Busi) est d’ailleurs repris en U21. Et Lukebakio ? Je le suis depuis longtemps. Il est devenu très régulier au Hertha Berlin. Je le vois plus comme ailier droit que comme numéro 9."