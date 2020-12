Youri Tielemans et Timothy Castagne étaient titulaires et ont joué tout le match.

Si Rashford avait ouvert la marque à la 23e minute pour ManU, Leicester avait tôt fait d'égaliser à la 30e minute de jeu par Barnes (1-1, 31e). Manchester United devait attendre la 79e minute pour inscrire son second but, par le Portugais Fernandes (1-2). Leicester parvenait à égaliser une seconde fois, par Vardy, à la 85e (2-2). Au classement général du championnat d'Angleterre, Leicester reste deuxième avec 28 points - derrière Liverpool 31 points et devant Manchester United, 27 points, mais avec un match de plus.