De l’anonymat de Louvain à la bucolique Sheriff Small Arena de Chisinau, les Diablotins ont fait un long voyage en espérant très fort en faire un autre plus court mais nettement plus agréable au printemps vers la Hongrie et la Slovénie.

Covid oblige, les règles du jeu de cette campagne éliminatoire ont changé en cours de partie.

Terminés, les barrages réservés aux deuxièmes, les neuf premiers de chaque groupe ainsi que leurs cinq meilleurs dauphins sont invités chez les Hongrois et les Slovènes au printemps à un tournoi à seize avec quatre poules de quatre d’où sortiront huit nations qui reviendront à Budapest et à Ljubljana du 31 mai au 6 juin pour des quarts, des demies et une grande finale.