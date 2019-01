Le FC Utrecht ne pourra pas recourrir aux services de Cyriel Dessers dans les prochains mois. L'attaquant belge s'est en effet blessé au ligament interne du genou lors d'un match amical entre le club néerlandais et le VfB Stuttgart à La Manga, en Espagne. Dessers a immédiatement quitté le stage d'Utrecht.

"Pendant le match, j'ai bloqué le ballon et je me suis tordu le genou", a expliqué Dessers. "J'ai tout de suite compris que ce n'était pas bon. Les examens effectués ont montré que mon ligament interne était touché. Bien sûr, c'est un coup dur pour moi mais heureusement une opération n'est pas nécessaire. C'est moins sérieux que ce que nous avions pensé initialement. Je vais faire de mon mieux pour effectuer une bonne revalidation et remonter sur les pelouses avant la fin de la saison."

Formé à Oud-Heverlee Louvain, Dessers a fait ses débuts en équipe premeière en 2014 avant de passer au NAC Breda. Il a ensuite rejoint Utrecht en 2017. En dix matches disputés cette saison, Dessers a inscrit quatre buts.