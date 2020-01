G. Co.

G. Co.

G. Co.

L'avenir de notre sélectionneur devrait se jouer dans les prochaines semaines.

L'avenir de Roberto Martinez à la tête des Diables rouges à l'issue de l'Euro 2020 reste encore une grand point d'interrogation. En fin de contrat en juillet prochain, les rumeurs vont bon train concernant un départ du Catalan à l'issue du championnat d'Europe, que toute la Belgique espère victorieux.

Mais ce samedi, alors qu'il était en stage avec le Sporting Charleroi, le Président de l'Union belge de football, Mehdi Bayat a affirmé que les discussions quant à la prolongation du contrat du sélectionneur des Diables commenceront à la fin du mois de janvier. "On se mettra à table et on discutera des différents sujets", a expliqué Bayat.