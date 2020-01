Jesse De Preter, qui se présente comme l'agent de Roberto Martinez, a chargé la fédération. Mehdi Bayat a tenu à mettre les points sur les i.

Assisterait-on à un Martinez-gate? Les propos polémiques de son agent sur LN24, qui a déclaré que le sélectionneur est "sous-payé depuis quatre ans", ont fait réagir.

Mehdi Bayat est donc passé à la vitesse supérieure. Au micro de VTM Nieuws, le président de la fédération a déclaré: " Je pense que M. De Preter n’est pas bien au courant de la situation. Je pense qu'il a voulu jouer un rôle, car je peux vous assurer que la relation entre Roberto Martínez et la Fédération de football est extrêmement respectueuse. Des deux côtés. De plus, il se présente de façon peu élégante comme son agent officiel alors que je ne pense pas que cela soit le cas. Il a été mandaté par les agents anglais pour analyser le contrat en qualité de juriste... Je pense qu'il a voulu se rendre intéressant. "

"Pas un problème financier"

Le président de l’Union belge de football a poursuivi: "Ce qui m’agace le plus dans les déclarations de M. De Preter, c’est qu’il donne une image de Roberto Martínez qui n’est absolument pas celle-là. C’est quelqu’un qui attache beaucoup de respect à tous les employés. Il aime son travail en Belgique. C’est quelqu’un de très humain et qui a beaucoup de valeurs et de principes." A propos du fond du problème, à savoir la prolongation ou non de l'entraîneur espagnol, Mehdi Bayat assure que " Ce n’est pas un problème financier. C’est simplement que nous voulons construire quelque chose, une relation. Nous aimerions continuer à travailler avec Roberto Martínez dans un climat dans lequel il se sent bien, au même titre que la fédération ."

Prolongera ou pas? La question est encore loin d'être tranchée.