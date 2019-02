Absent des premiers entraînements d'Ole Gunnar Solskjaer pour des raisons personnelles, Romelu Lukaku a été relégué au poste de numéro deux dans la hiérarchie des attaquants de pointe d'Old Trafford. Marcus Rashford est actuellement devant lui. Big Rom n'a pris part qu'à 150 minutes de jeu en Premier League sur les six rencontres où il faisait partie de la sélection. Soit une moyenne de 25 minutes par match. Digne d'un statut de réserviste, un rôle que Romelu doit probablement refuser, lui qui est un grand compétiteur.





Ce week-end, l'attaquant belge a quitté le top 10 des joueurs les plus utilisés dans les cinq plus grands championnats d'Europe durant les cinq dernières années. C'est ce que révèle une étude de l'Observatoire du Football CIES. Il vient d'être dépassé par Vitorino Hilton, défenseur de Montpellier qui a disputé toute la rencontre ce week-end, contrairement à Romelu.





Au rayon des attaquants, Lukaku n'est devancé que par Lionel Messi, incontestable star du Barça, et José Callejon, ailier droit de Naples et coéquipier de Dries Mertens. Il devance Luis Suarez et Antoine Griezmann.









Voici le top 25 du classement des joueurs de champs:

© CIES





Chez les gardiens, Thibaut Courtois n'est que 13e au classement.