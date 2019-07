Comme lors de chaque mercato, Toby Alderweireld fait l'objet de certaines convoitises.

Autrefois cité à Manchester United, c'est cette fois en Serie A qu'Alderweireld est proposé. Tottenham veut s'attacher les services du talent de la Roma Nicolo Zaniolo. Pour cela, le club londonien est prêt à inclure le Belge dans l'opération.

Sky Sports relaye que les Spurs pourraient offrir 40 millions d'euros et Toby Alderweireld pour transférer l'Italien.

Alderweireld est à Tottenham depuis 2015 et y a disputé 160 rencontres.

Mignolet encore sur le banc de Liverpool?

Le manager de Liverpool Jurgen Klopp a clamé haut et fort que Mignolet devrait rester chez les Reds encore une saison. "J'ai eu beaucoup de discussions avant notre départ (pour la trêve) et nous en avions parlé. Je dirais qu'il va rester", a annoncé l'entraîneur qui vient de remporter la Ligue des Champions. "Dans club comme Liverpool, il faut deux numéros un et c'est ce que nous avons avec Alisson et Simon. C'est une bonne situation pour le club. Tout va bien à ce sujet, de mon point de vue", poursuivait-il.

Cette situation, sans temps de jeu, est-elle satisfaisante du point de vue de Mignolet ? Pas sur.