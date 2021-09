Depuis son transfert à Leicester en 2019, Tielemans s'est imposé en Angleterre. L'an dernier, il avait même réussi la prouesse de disputer toutes les rencontres de Premier League ! Pour un bilan de six buts et quatre passes décisives. Forcément, ce genre de performances attire les grands clubs étrangers. La semaine dernière Fabrizio Romano faisait état de l'intérêt du Real Madrid et du FC Barcelone. Un intérêt souligné également ce lundi par Mundo Deportivo. "Le Barça a avoué son intérêt et affirme qu'il est l'une des priorités du club" annonce le quotidien catalan.

Depuis le départ de Moriba vers Leipzig, le FCB est en manque d'un milieu box to box. Et le départ de Pjanic, même s'il n'a jamais été un titulaire à part entière, pour Besiktas n'a pas arrangé les choses. Surtout que club s'est fait doubler par le PSG sur la venue de Wijnaldum qui possède un profil un peu similaire. Cependant, le Barça aura de la concurrence sur le dossier. "Le Real Madrid et d'autres puissants clubs de Premier League comme Manchester United et Liverpool gardent également un œil sur son développement" estiment nos confrères.

À 24 ans et avec un contrat qui se termine en 2023, le Diable rouge aux 44 sélections va devoir réfléchir à son avenir. Selon le quotidien, le joueur serait plutôt favorable à un départ. Mais il va falloir mettre le prix. Estimé à 55 millions d’euros par Transfermarkt, il pourrait en coûter 25 de plus.