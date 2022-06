La plus ambitieuse: le FC Barcelone

Arrivé à la Real Sociedad en 2017, le Belge de 27 ans a donc disputé cinq saisons en Liga. L'occasion pour lui de jouer 168 rencontres pour les Basques. Et, surtout, de marquer 23 buts et offrir 21 passes décisives. Des statistiques honorables qui ont tapé dans l'un des meilleurs clubs du monde: le FC Barcelone. Le profil de Januzaj a de quoi être attirant pour les Blaugrana.

Déjà, il est gratuit. Une bonne nouvelle pour les finances catalanes. Ensuite, il connaît bien la Liga et n'aura pas de problème d'adaptation. Ensuite, l'ailier devrait plaire au public amassé dans le Camp Nou. En effet, le joueur a de la classe dans les pieds. Pour Januzaj aussi, cette destination pourrait être bénéfique. Il retrouverait un club du standing de Manchester United. S'il y perce, il pourrait bousculer la hiérarchie bien établie chez les Diables rouges. Même s'il a été bon lors du dernier rassemblement, notamment contre le Burkina Faso, il part de loin dans l'esprit de Martinez. Un retour au premier plan pourrait donc lui offrir plus de légitimité.

Le choix du coeur: West Ham

Non West Ham n'est pas le club préféré d'Adnan Januzaj. Mais David Moyes est certainement celui pour qui il a le plus d'estime. En effet, l'Anglais avait beaucoup misé sur le gamin de 18 ans à l'époque. Des débuts en fanfares où il avait inscrit quatre buts et offert le même nombre d'assist en championnat. Problème: la mayonnaise n'a jamais pris entre le coach et l'ensemble du groupe. Rapidement remercié, il a quitté Manchester United par la petite porte. Un souvenir qu'il partage également avec Januzaj.

Leurs souvenirs communs ne s'arrêtent pas là. Deux ans après son explosion, Januzaj a été prêté à Sunderland afin de relancer une carrière qui tournait au ralenti. L'occasion pour lui de prendre du temps de jeu certes. Mais de ne pas satisfaire pour autant. David Moyes himself avait tout fait pour le faire venir. Le club comme David Moyes et Adnan Januzaj seront finalement relégués en Premiership. Le moment choisi également pour le Diable de quitter l'Angleterre pour la Liga. Selon les médias anglais, l'entraîneur aimerait retrouver son joueur fétiche pour une troisième expérience. De quoi certainement le tenter.

Le choix de l'inconnu: l'AS Roma

En remportant la Première Conference League, les Romains sont entrés dans l'histoire. José Mourinho aussi. Ainsi, il est devenu le premier coach à gagner tous les trophées sur la scène européenne. Voilà l'argument numéro un de la ville Éternelle: leur coach emblématique. Endormi depuis trop longtemps, le club s'est réveillé avec le Special One. Les dirigeants veulent offrir qui permettra au Lusitanien de lutter avec les cadors de Serie A.

Leur objectif est simple: rajeunir un peu l'effectif. Dans cette optique, ils devraient accepter le départ de Henrikh Mkhitaryan. Même s'il ne dispose pas du même profil, Januzaj pourrait remplacer le milieu offensif de 33 ans dans l'effectif Giallorossi. Forcément par contre, cette piste est une inconnue complète. Car l'effectif devrait changer diamétralement cet été. Mais aussi parce qu'il ne connaît pas du tout la Serie A.

Les choix dangereux: Leeds United et Everton

Pourquoi quitter la Real Sociedad pour jouer le maintien? Revenir en Premier League est une chose. Y rester en est une autre. Leeds et Everton ont tous les deux connu des saisons très compliquées. Sauvés lors des dernières journées, les deux clubs ne présentent pas un avenir dégagé. Leeds doit reconstruire sur les ruines de Marcelo Bielsa. Tandis qu'Everton navigue à vue depuis plusieurs saisons maintenant. Ces deux écuries ne présentent pas un projet très clair. Le risque est donc bien présent. Même si ce sont dans ces deux clubs qu'il aura le plus d'opportunités de devenir un cadre.