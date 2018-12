Diables Rouges L'Inter Milan devra disputer deux matches à huis clos à San Siro comme sanction contre les cris racistes ayant visé mercredi le défenseur sénégalais de Naples Kalidou Koulibaly et d'autres "chants insultants".

Les faits déplorables ont marqué de nombreux joueurs, dont plusieurs Diables rouges qui ont réagi en guise de soutien sur les réseaux sociaux.

Dries Mertens a ainsi partagé un message touchant destiné à son équipier à Naples: "Tu es une des plus belles personnes que je connaisse, ne change jamais s'il te plaît! Ne réagis pas à ces conneries. Restons soudés !"

Michy Batshuayi a également commenté la polémique via Instagram, avec le hashtag #BlackAndProud (#NoirEtFier).

Enfin Vincent Kompany a regretté via Twitter de tels débordements qui sont également survenus en Premier League. "Vraiment ? Koulibaly victime de violence raciale à San Siro. Raheem Sterling à Stamford Bridge… C’est inacceptable ! Les politiciens élus donnent le ton avec des discours qui divisent mais il faut revenir à un certain niveau de raison. Respect à [Carlo] Ancelotti et ses équipiers de Naples pour les commentaires d’après-match !" Ancelotti avait déclaré à l'issue de la rencontre que la prochaine fois que de tels événements surviendraient, tout les joueurs et le staff quitteraient le terrain, quitte à perdre le match sur tapis vert.