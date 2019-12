Monté au jeu à la 63e minute, le Diable s’est montré déterminant avec une passe décisive dans la défaite 1-2 face à Parme.

95 secondes : c’est le temps qu’il a fallu a Dries Mertens pour faire une passe décisive à Milik face à Parme samedi. Malgré sa deuxième offrande de la saison, le Diable rouge n’a pas permis à Naples de prendre les trois points. En revanche, Drieske n’a pas réussi à faire trembler les filets. Pire, il a commencé la rencontre sur le banc. Gennaro Gattuso, le nouveau coach intronisé cette semaine à la place d’Ancelotti, a préféré miser sur une attaque à trois composée de Callejon, d’Insigne et de Milik.

Petit coup dur donc pour le Diable, qui a de plus en plus de mal à accepter le fait que plusieurs entraîneurs préfèrent miser sur lui en tant que joker. Pourtant, sans le Belge donc, son équipe pourra se demander comment elle n’a pas gagné ce match. Avec 72 % de possession de balle, trente-troistirs au but contre sept et deux énormes occasions manquées, le Napoli a dominé de la tête et des épaules cette rencontre. Comme souvent en football, lorsque rien ne rentre, on se fait punir derrière. Dans le temps additionnel, Gervinho a crucifié Alex Meret d’un plat du pied imparable.

En plus de la défaite, l’ex-Genkois Kalidou Koulibaly s’est blessé et pourrait être absent plusieurs semaines. Rien ne semble rouler pour le Napoli cette saison. Finalement, la seule réelle éclaircie dans la grisaille napolitaine se nomme… Milik. L’un des concurrents de Mertens marche sur l’eau en ce moment et enchaîne les bonnes performances. Le Polonais avait déjà martyrisé la défense genkoise avec un triplé en Champions League. En championnat, il a déjà inscrit six buts en seulement sept apparitions.

À titre personnel, le temps presse pour le Louvaniste. S’il veut battre le record de Marek Hamsik et ses 121 buts inscrits pour le compte de Naples, il va devoir mettre les bouchées doubles. Avec 118 roses plantées en 303 matchs, Mertens n’est qu’à quatre longueurs du Slovaque. Problème : le temps dont dispose le Diable rouge est réduit. Potentiellement, il ne devrait lui rester que 540 minutes à jouer dans le club italien.

Annoncé comme l’un des leaders de la mutinerie engagée à l’encontre du président et des mises au vert, le numéro 14 devrait plier bagages. L’Inter de Romelu Lukaku se serait déjà positionné, selon la Gazzetta dello Sport.

Avec la blessure d’Alexis Sanchez, ce transfert pourrait permettre de faire souffler Romelu Lukaku et Lautaro Martinez. En effet, derrière la paire LuLa, il ne reste que le jeune Esposito. Avant cet éventuel transfert, Dries Mertens aura à cœur de sortir par la grande porte. Va-t-il réussir à inscrire son nom dans l’histoire de Naples et à chasser Marek Hamsik ? Réponse dans quelques semaines…