C'est une nouvelle étude de l'observatoire du football CIES qui le dit.

Kevin De Bruyne affirmait cette semaine qu'il "n'était pas loin de faire partie des cinq meilleurs joueurs au monde." Si cette donnée peut paraître subjective, cette nouvelle étude tend à prouver que le rouquin ne s'était pas trompé ! Sur les cinq dernières années, il est l'un des trois joueurs qui ont créé le plus de grosses occasions dans les championnats du Big Five. Selon les données d'OptaPro, seul Lionel Messi et Angel Di Maria ont fait mieux sur cette même période. "Lionel Messi a créé une grosse occasion toutes les 90 minutes. La fréquence des grosses occasions créées par l’Argentin a même augmenté lors de la dernière année (87 minutes)" affirme les données statistiques.

Sur les trois dernières années, KDB se place à la seconde marche du podium avec Thomas Muller. En revanche, il ne fait pas partie du top trois lors lors de la dernière année écoulée, toujours selon les données OptaPro. Si on ne doutait pas de la place du milieu de terrain à la table des meilleurs joueurs au monde, les statistiques confortent cette idée.