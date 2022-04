Lors du dernier mercato d'hiver, une rumeur folle a surgi en Catalogne : le FC Barcelone et surtout son entraîneur Xavi seraient très intéressés par le profil de Thomas Meunier. Mais finalement, la rumeur s'est essoufflée, le marché des transferts s'est refermé et le Virtonais est resté au Borussia Dortmund.

Dans une interview accordée à CNN, le Diable rouge est revenu sur cet épisode et a confirmé qu'il était effectivement très proche de signer au Barça en janvier dernier : "Quand Dortmund m'a dit que le Barça s'intéressait à moi, j'ai trouvé cela fantastique", a-t-il expliqué, ajoutant que si l'opération ne s'est pas faite, c'est parce que les dirigeants du club allemand ont refusé qu'il parte en hiver, "ils m'ont dit : 'désolé mais tu ne peux pas partir'".

Meunier avait pourtant eu plusieurs converstaions avec Jordi Cruyff, conseiller sportif du Barça : "Il m'a expliqué le projet. Le but était de me prêter avec une option d'achat obligatoire mais ils étaient également prêts à me signer directement."

À 30 ans, Meunier est conscient d'avoir raté une occasion en or de rejoindre un des plus grands clubs du monde : "Des opportunités comme celles-là n'arrivent qu'une fois dans la vie et tu ne peux pas dire non. Dortmund est un grand club mais le Barça, c'est encore autre chose", a-t-il expliqué, résigné quant à la décision du Borussia, "ce n'était pas facile, mais je l'ai compris car cela s'est passé une semaine seulement avant la fermeture du marché des transferts."

Reste à savoir si le Barça retentera sa chance lors du prochain mercato, l'été prochain, alors qu'il restera encore deux ans de contrat au Diable avec le Borussia Dortmund.