Après avoir connu des moments difficiles à Dortmund, Thomas Meunier est revenu dans la peau d'un titulaire indiscutable cette saison dans l'arrière garde des Borussen. Si l'on enlève les blessures, le Virtonais a tout joué lors du premier tour et attise les convoitises. Et parmi les candidats, on retrouve le Barça tout en haut de la liste.

On vous en parlait ce mercredi, le FC Barcelone cherche à remplacer Mingueza et Dest, tous les deux sur le départ. Pour ce faire, le club catalan ciblerait le Diable rouge de 30 ans. Une rumeur folle que confirme le journal Marca, souvent bien informé.

Xavi espère toujours voir débarquer un arrière gauche et un arrière droit avant la fin du mercato et aurait jeté son dévolu sur Meunier. Des premiers contacts auraient même été pris pour que l'ancien Brugeois débarque rapidement. Un transfert jusqu'en fin de saison est évoqué et semblerait plaire à Meunier ainsi qu'à Dortmund. Le contrat du Virtonais avec les Jaune et Noir court jusqu'en 2024.

Mais le Barça ne dispose pas d'une grosse marge de manoeuvre financière et attend toujours le dénouement de la saga Dembélé.