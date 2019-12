Ces deux dernières semaines, on a plus parlé de la blessure d’Eden Hazard provoquée par Thomas Meunier que de ses performances sur le terrain. Pourtant, l’arrière droit du PSG vient d’être titularisé trois fois de suite (deux fois en championnat contre Lille et Nantes et une fois en Ligue des champions au Real Madrid). C’est une grande première cette saison...



(...)