Michy Batshuayi quitte Valence et pourrait rebondir avec Youri Tielemans et Nacer Chadli.

La décision du FC Valence est catégorique : Michy Batshuayi n'a pas convaincu durant son prêt de cinq mois. Le voilà donc désormais de retour à Chelsea. Mais sans doute pour mieux rebondir

Plusieurs pistes ont été activées en Premier League mais aussi en France. L'AS Monaco de Thierry Henry, à la recherche d'un buteur, pourrait bien être sa nouvelle destination.

L'attaquant est très apprécié de Thierry Henry qui souhaite clairement renforcer son équipe lors de ce mercato hivernal. Interrogé ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur monegasque n'a d'ailleurs pas nié la rumeur. "Michy Batshuayi ? On s’est côtoyé en Belgique. On verra bien ce qu’il va se passer, mais c’est un joueur qui peut être intéressant, c’est sûr", à déclaré l'ancien adjoint de Roberto Martinez.

Si la tendance se confirme, Batsman rejoindrait Youri Tielemans et Nacer Chadli. Mais aussi Cesc Fabregas qui va aussi débarquer sur le Rocher en provenance de Chelsea. Les bonnes relations entre les deux clubs ne sont déjà plus à prouver. Reste à voir si Michy prendra ou non la même direction que Fabregas.