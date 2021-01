Enfin ! Michy Batshuayi a retrouvé le chemin des filets. Le Diable a inscrit le deuxième but de Palace à la 97e minute d’un match perdu 2-3 contre West Ham. Il n’avait plus ressenti cette sensation depuis… le 25 janvier 2020. C’était en Coupe d’Angleterre, face à Hull, et avec le maillot de Chelsea.