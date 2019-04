La Professional Footballers' Association, le syndicat des footballeurs britanniques, lançait une campagne contre le racisme ces vendredi et samedi. Il était demandé à tous les joueurs de ne rien publier d'autre sur les réseaux sociaux qu'une photo rouge avec un hashtag: #Enough. Le moins que l'on puisse écrire est que le mot d'ordre est passé, et plutôt bien.

Michy Batshuayi a d'abord posté l'image:

Si beaucoup en sont restés là, le joueur de Crystal Palace a voulu marquer le coup et aller un pas plus loin. À ce message, il accole un autre où il reconnait avoir une responsabilité au travers les médias sociaux et veut utiliser sa visibilité pour faire passer ce message fort: le monde du football doit faire plus encore contre le racisme.

D'abord lancé par les joueurs et joueuses d'outre-Manche, le #Enough s'est propagé sur la toile et notamment sur Instagram, dépassant les frontières britanniques.

Axel Witsel ou encore Dries Mertens se sont joints au message.

Si se battre contre le racisme semble faire l'unanimité, il ne reste plus qu'à ce que cela se traduise dans les stades. Le joueur de la Juventus Moise Kean appréciera.