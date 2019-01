Michy Batshuayi patiente. Non-désiré ni à Valence ni à Chelsea, il attend qu'un club vienne le tirer d'affaire. L'AS Monaco est toujours en pôle position mais les dirigeants des Blues ont pour le moment bloqué la transaction. "On est d’accord avec le joueur et avec Valence mais pas encore avec Chelsea qui veut un transfert définitif. Le dossier est bloqué mais tout peut changer très vite", commentait ce mercredi le vice-président de Monaco Vadim Vasilyev.

Pour tuer le temps, le Diable Rouge a tout de même reçu l'autorisation de s'entraîner avec Valence. Il était d'ailleurs à l'oeuvre avec le groupe ce vendredi matin. Il n'est toutefois pas question pour lui ni pour le club de finalement poursuivre son prêt jusqu'à la fin de la saison.

L'entraîneur du FC Valence a définitivement tourné la page Batshuayi. "Cela n'intéresse aucune des trois parties qu'il reste ici", a commenté Marcelino ce vendredi en conférence de presse. "Un accord sera bientôt conclu et nous travaillons parallèlement à l’arrivée d’un autre attaquant. Si ça n'arrivait pas, nous nous retrouverions dans une situation difficile."

Mais Marcelino est convaincu qu'une issue positive pour Valence, pour Chelsea et pour l'attaquant belge sera trouvée. "Il y a plusieurs solutions et plusieurs possibilités sur le marché", poursuit le coach du 11e de la Liga. "Pour l'instant, il a des préférences et le propriétaire du club (Chelsea) en a d’autres. En fin de compte, ils trouveront une solution pour que toutes les parties s'y retrouvent. Je crois en la logique."