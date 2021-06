À l’occasion de la Journée mondiale de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), Simon Mignolet appelle, lundi dans une vidéo, les Belges à soutenir les personnes qui souffrent de cette maladie. Son message a été publié sur le site web de la Ligue SLA, dont il est l’ambassadeur. Comme la Journée mondiale de la SLA coïncide avec le match de football Belgique-Finlande, Simon Mignolet demande aux citoyens de ne pas uniquement soutenir les Diables rouges, mais aussi tous les patients atteints de SLA dans le monde.

Les Belges sont invités à apporter leur contribution en organisant une activité sponsorisée et en collectant de l’argent dans leur quartier. La Ligue SLA a créé un site web spécial à cet effet : https://www.alsacties.be/?locale=fr. "Les patients meurent en moyenne 33 mois après le diagnostic, il n’y a pas d’espoir de guérison. La maladie touche environ 6 à 7 personnes sur 100 000, partout dans le monde, explique la Ligue SLA. En Belgique, environ 1 000 personnes souffrent de la SLA. Chaque année, plus de 200 personnes en meurent et au moins autant sont ajoutées."

La plupart des patients reçoivent le diagnostic à l’âge d’environ 60 ans mais des adolescents peuvent aussi être atteints. Les hommes sont légèrement plus souvent touchés par la maladie que les femmes.

La Ligue SLA vise à rendre les dernières années de vie des patients aussi qualitatives que possible en les aidant, eux et leurs proches, à divers niveaux (psychosocial, administratif…). L’ASBL défend aussi leurs droits auprès du gouvernement et finance la recherche via le fonds "A Cure for ALS".