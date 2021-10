Mignolet: "Charles De Ketelaere est une bénédiction pour le foot belge" Diables RougesVidéo La Rédaction Avant France-Belgique, Simon Mignolet évoque la Nations League et ses équipiers brugeois sélectionnés au micro de nos confrères d'Eleven Sports.

Comme ses partenaires en équipe nationale, Simon Mignolet voit dans cette trêve internationale une occasion en or de remporter un premier trophée avec les Diables rouges: "Ce n'était pas simple de se qualifier pour ce Final Four mais on a l'occasion de jouer une finale et de remporter un très beau titre. Cela dit, au vu de l'adversité, ce sera difficile... mais la victoire serait d'autant plus belle."



Sélectionné pour ce déplacement à Turin, Charles De Ketelaere est en grande forme: "Il a tout pour mener une grande carrière et devenir un élément-clé des Diables. Dès son premier jour à l'entraînement, nous avions vu que c'est un grand talent. Une bénédiction pour Bruges mais aussi pour l'ensemble du football belge... et son coefficient européen, quand on voit ce dont il est déjà capable en Champions League."



Reste à savoir si Roberto Martinez lui donnera du temps de jeu ce jeudi ou ce dimanche...