Mino Raiola n'a pas sa langue dans sa poche. Cela ne date pas d'hier et l'agent l'a encore confirmé dans une interview accordée à AS. L'Italo-Néerlandais a d'abord dézingué le PSG quand le quotidien espagnol l'a questionné sur l'intérêt des Français envers son joueur, Erling Haaland.

"Il souhaite marquer des buts, parce qu'il est comme un Cristiano (Ronaldo) ou un Ztalan (Ibrahimovic), il a cette obsession positive, et gagner des titres. Et il choisira, sûrement, le club où ces deux choses ont le plus de chances d'être réunies. Il est très difficile de mentir. Quand un club aussi prestigieux que Barcelone ou Madrid arrive, avec une si grande d'histoire, il est difficile de dire non. Le PSG rejoint ce groupe de grands clubs, Manchester City essaie d'y arriver, la Juve a toujours été là. Le championnat dans lequel ces clubs évoluent compte aussi. Le PSG joue dans le plus mauvais Championnat des grands clubs."

"Si le Real veut faire un échange Hazard-Pogba, pourquoi pas ?"

Celui qui défend les intérêts de Paul Pogba s'est ensuite confié sur l'avenir de l'international français dont le contrat à Manchester United expire dans un an. Et il verrait bien "La Pioche" au Real à la place de notre compatriote. "Il est important est de connaître le projet. Pogba a comme objectif de remporter la Ligue des champions et de gagner des titres. Nous allons voir où cela est possible, que ce soit à United ou dans un autre club. Si le Real Madrid voulait faire un échange Hazard-Pogba demain ? Si toutes les parties y trouvent leur compte, pourquoi pas ?"

Reste à voir si cette opportunité serait au goût du Brainois.