Il est loin d’être le Belge le plus connu jouant à l’étranger. Il n’a jamais été appelé chez les Diables rouges et ses performances n’ont pas le même retentissement en Belgique que celles de Lukaku, Hazard ou encore De Bruyne. Pourtant, à 25 ans, Cyriel Dessers est plus efficace que chacun des joueurs de l’équipe de Roberto Martinez. Avec l’Heracles Almelo, le Louvaniste a déjà inscrit 12 buts et réalisé 5 assists en 18 journées de championnat, le propulsant en tête du classement des buteurs d’Eredivisie. Entretien avec un joueur passé par l’OHL et Lokeren mais qui a eu besoin d’un départ chez nos voisins néerlandais pour exploser.

(...)