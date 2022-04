La Coupe du Monde au Qatar ne sera décidément pas comme les autres. Si au moins c’était simplement parce qu’elle se jouera en hiver… Mais les conditions de travail des ouvriers qui ont construit les stades et le respect des droits humains dans ce pays ne cessent de faire polémique depuis de nombreux mois. Pas de quoi voir la Fifa envisager un changement de pays hôte, ni même de pousser un pays à refuser de participer à la compétition, mais des sponsors décident peu à peu de ne pas vouloir mêler leur image à cet événement planétaire. Aux Pays-Bas, plusieurs sponsors ont décidé de ne pas accompagner l’équipe nationale sur place, et de limiter les visuels en vue. C’est le cas notamment d’ING, de GLS, de la Loterie néerlandaise, de l’opérateur KPN, d’Albert Heijn et de Bitvavo.

(...)