Tottenham Le 1er février dernier, Marouane Fellaini quittait Manchester United pour rejoindre la Chine et le Shandong Luneng Taishan FC contre un chèque de 12 M € (le club anglais avait déboursé 32 M € pour s’attacher ses services en 2013).

En Chine, Fellaini a signé jusqu’au 31 décembre 2021 (plus une année en option) avec, à la clé, un salaire de 14,5 M € net par an. Rapidement, Fellaini a brillé dans le championnat chinois, où il présente des statistiques intéressantes : il a marqué douze buts et délivré cinq assists en 32 matchs. Toujours extrêmement fit, Fellaini garde un bon niveau et continue de prendre soin de son corps. À 31 ans, Big Mo est donc toujours au top de sa forme.