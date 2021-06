Pendant tout cet Euro, les fans de football anglais vont déguster du José Mourinho à toutes les sauces. L'ancien coach de Tottenham est en effet consultant pour TalkSport tout en écrivant des chroniques pour le Times et le Sun. Et ce jeudi, le Special One a dédié sa chronique à l'attaquant des Diables Romelu Lukaku.

Le Portugais a bien connu notre compatriote qui l'a eu sous ses ordres à Chelsea et ensuite à Manchester United. S'il le trouvait encore trop frêle chez les Blues, il l'a vu évoluer chez les Red Devils avant de constater son explosion à l'Inter ces deux dernières années : "A Chelsea, Lukaku était encore un enfant. A United, il était en phase de développement. Et à l'Inter, il est devenu un joueur du top", analyse Mourinho. "Il est très apprécié. Il reçoit beaucoup d'amour de la part des supporters, de ses équipiers et il entretient une magnifique relation avec son entraîneur."

"C'est un grand garçon. Physiquement, il est tellement fort. Mais à l'intérieur, il y a un garçon qui a besoin d'amour, qui doit se sentir soutenu et se sentir important", continue le futur coach de l'AS Rome, qui l'a vu concrétiser ses rêves à l'Inter. "Cette période lui a tout donné. Surtout avec le titre conquis cette année et qui lui manquait. Il a atteint un très haut niveau. Il est devenu un bien meilleur joueur."

Pour Mourinho, l'ancien joueur d'Anderlecht peut devenir l'un des joueurs de cet Euro : "Le championnat d'Europe est le moment idéal pour lui de démontrer à quel point il est devenu fort", estime le Portugais qui le voit terminer parmi les meilleurs buteurs. "Cela ne fait aucun doute. Il tire également les penaltys pour la Belgique, ce qui est important au décompte final."