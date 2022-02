Mousa Dembele (34 ans) arrête le football. Son (très gros) contrat en Chine s’est terminé le 31 décembre 2021 et il ne prolongera plus sa carrière ailleurs. Il y avait pourtant de l’intérêt de plusieurs clubs en Belgique et à l’étranger - dont son club Guangzhou R&F, qui aurait voulu prolonger son séjour - mais il veut consacrer plus de temps à sa famille. Ses enfants ont 4 et 7 ans et vont aller à l’école à Anvers.

Le dernier match de Dembele date du 11 août 2021. Il a une blessure chronique à la cheville mais elle n’est pas la raison principale de sa décision de mettre un terme à sa carrière. Son dernier match en équipe nationale, il l’a joué le 1er septembre 2018 en Islande. Un an plus tard, il a décidé d’arrêter sa carrière de Diable rouge, malgré les tentatives de Roberto Martinez de le convaincre de jouer l’Euro.

Dembele est de retour en Belgique depuis un certain temps, mais il mène une vie en toute discrétion. Il n’a pas encore été repéré dans un stade de football, même pas au Beerschot, le club où sa carrière a commencé. Selon nos informations, il garde la forme en faisant de la musculation et du basket-ball.

En tout, il a disputé 578 matchs dans ses différents clubs lors desquels il a marqué 62 buts et donné 49 assists. Il totalise 82 caps en équipe nationale et a marqué 5 buts.