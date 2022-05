Les Diables se réunissent ce lundi à Tubize. Ce sera sans Nacer Chadli (32 ans), une fois de plus. On ne l’a plus vu en équipe nationale depuis le 2 juillet de l’année passée. C’était contre l’Italie à l’Euro, quand il était monté à la 69e sur la pelouse de Munich avant de ressortir à la 73e, en larmes, sur une blessure. Quatre minutes terribles qui restent les dernières des 66 caps du Liégeois en équipe nationale. Comme s’il avait disparu des radars de Roberto Martinez, pourtant fidèle à ses hommes. Allô, Nacer ? Après avoir longtemps refusé de parler, le joueur d’Istanbul Basaksehir a fini par accepter l’interview.