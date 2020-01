Cagliari, avec Radja Nainggolan aligné toute la rencontre, s'est incliné 4-0 sur la pelouse de la Juventus, lundi, dans le cadre de la 18e journée du Championnat d'Italie. Cristiano Ronaldo a réalisé un triplé pour la 'Vieille Dame'.

Cristiano Ronaldo a ouvert le score en début de seconde période. Le Portugais a intercepté une passe de Klavan aux abords du rectangle, a dribblé Olsen et a déposé le ballon au fond des filets. Cagliari est la 18e équipe contre laquelle Ronaldo marque au moins un but depuis son arrivée en Italie la saison passée. Parmi les équipes qu'il a affrontées, 'CR7' n'est resté muet que face à l'AS Rome et Chievo.

Ronaldo a doublé la mise sur penalty, sifflé pour une faute de Rog, sur Dybala (67e).

Le Portugais a ensuite servi à Higuain le ballon du 3-0 (81e). Pas encore rassasié, Ronaldo a lui-même fixé le score à 4-0 en contre (82e) portant son total à 13 buts en championnats cette saison.

Nainggolan est à la base des deux meilleures occasions de Cagliari. A l'heure de jeu, le 'Ninja' a centré pour Simeone, dont la tête a heurté le poteau. En fin de partie, son centre à ras de terre a trouvé Joao Pedro, qui a vu son tir être repoussé par le poteau (90e+3).

L'Atalanta a réalisé un nouveau festival à domicile. Après avoir corrigé l'AC Milan 5-0 avant les fêtes, la 'Dea' a récidivé contre Parme. Gomez, d'une splendide frappe du gauche (11e), a lancé les hostilités. Freuler (34e), après avoir combiné avec Gomez, et Gosens (43e) ont creusé l'écart en première période.

Ilicic, d'une volée sur un centre de Gosens (60e) puis après un joli numéro individuel (71e), a porté le score à 5-0 en seconde période. Timothy Castagne est resté sur le banc.

La Juventus occupe seule la tête du classement avec 45 points. L'Inter de Romelu Lukaku, 42 points, se déplace en soirée à Naples (8e, 24 points), qui sera privé de Dries Mertens.

L'Atalanta, 34 points, est cinquième, devant Cagliari (29) et Parme (25).