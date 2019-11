Diables RougesVidéo Nainggolan tacle le sélectionneur national: "Martinez n'a pas de personnalité" N. Ch.

Le Ninja a accordé une interview à coeur ouvert à nos confrères d'Eleven Sports. Morceaux choisis.



Sur sa retraite internationale: "Avant le Mondial, Martinez m'a expliqué qu'il ne pouvait pas me donner le même rôle qu'à Rome… où je venais pourtant de jouer une demi-finale de Champions League. Mais je n'ai jamais réclamé un statut de titulaire. Son explication ne me convenait pas et à partir de là, c'était terminé. Si je lui ai reparlé depuis lors ? Jamais. Si ma décision changera en cas de nouveau sélectionneur ? Non. On a trop tiré sur la corde et elle a rompu. Je précise quand même que je n'ai pas de problème personnel avec Martinez, même si ce que je viens de vous dire pourrait le laisser croire. J'aurais simplement préféré qu'il m'annonce ne pas aimer les joueurs comme moi."



(...)