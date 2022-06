Après une lourde défaite, une large victoire et un nul décevant, la Belgique cloture sa saison en Pologne. L'objectif ? Terminer l'année d'une belle manière et rester dans la course au Final Four de la Nations League.

En face, les Polonais voudront laisser derrière eux la lourde défaite connue au Roi Baudouin il y a quelques jours.

Côté compositions, Roberto Martinez va refaire confiance à Simon Mignolet après avoir titularisé Koen Casteels face aux Gallois. Devant, le tacticien devrait aligner Eden Hazard aux côtés de Michy Batshuayi et Dries Mertens. En face, la star Robert Lewandowski sera bien au rendez-vous, tout comme le gardien de la Juventus, Wojciech Szczesny, absent à Bruxelles.

Le coup d'envoi est prévu à 20h45.

Les compositions probables :

Pologne : Szczesny, Glik, Bednarek, Cash, Bereszynski, Goralski, Zielinski, Zurkowski, Zalewski, Frankowski, Lewandowski

Belgique : Mignolet, Alderweireld, Dendoncker, Vertonghen, Witsel, Vanaken, Castagne, T.Hazard, Mertens, E.Hazard, Batshuayi

Suivez la rencontre en direct commenté :