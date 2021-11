La fin de parcours au Real Madrid semble de plus en plus inéluctable pour Eden Hazard. Depuis plusieurs semaines, le Diable rouge ronge son frein sur le banc et doit se contenter de quelques miettes de matchs, quand Carlo Ancelotti accepte de le faire monter au jeu. Selon l'émission El Chiringuito, le Belge est sur une voie de garage dans le club madrilène et ne devrait plus y faire de vieux os.

Et pourquoi pas à Newcastle ? Le club du nord de l'Angleterre a été racheté il y a quelques semaines par un fond d'investissement saoudien et souhaiterait se renforcer dès cet hiver. En attendant le prochain mercato, les Magpies ont déjà annoncé leur nouveau coach en la personne d'Eddie Howe.

Pour l'ancien international anglais Jack Wilshere, Newcastle serait une bonne porte de sortie pour le Brainois : "Hazard adorerait travailler sous les ordres d'Eddie Howe", a-t-il expliqué à TalkSPORT. L'ancien joueur d'Arsenal avait eu le nouveau coach des Magpies sous ses ordres à Bournemouth, "il avait été génial avec moi et m'avait beaucoup aidé. C'était difficile car je venais d'un grand club comme Arsenal. Hazard est encore d'un autre niveau mais c'est un coach qui vous donne envie de jouer pour lui."