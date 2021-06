Nicolas Lombaerts, légende du Zenit Saint-Pétersbourg, préface le match entre son pays et celui qui l’a accueilli.

Il aurait voulu jouer les guides. Entre la cathédrale et l’Ermitage de Saint-Pétersbourg. Le cœur de Nicolas Lombaerts balance encore pour la ville russe qui l’a accueilli durant dix ans de 2007 à 2017.

Une décennie qui l’a profondément marqué. Il ne cache d’ailleurs pas qu’il aurait aimé passer un peu plus de temps là-bas après sa carrière. "Mais avec les enfants à l’école et tous mes proches et ceux de ma femme en Belgique, c’était compliqué", sourit-il. "Mais c’est une ville magnifique où j’ai passé de superbes années."