On les disait séparés, mais Yannick Carrasco et Noémie Happart sont toujours ensemble et mariés. Miss Belgique 2013 est même parmi les plus ferventes supportrices des Diables pendant cet Euro. Ce vendredi, elle roulera de Liège à Munich pour assister à son troisième match de la compétition après Saint-Pétersbourg et Séville. "J’aurais même fait les autres rencontres si je n’avais pas été retenue par des tournages TV", précise-t-elle. "J’adore ce format du tournoi. Dans une période comme on vit, ça permet d’enchaîner les city-trips. J’ai découvert Séville le week-end passé et c’est une ville magnifique. Pour moi, on peut faire chaque tournoi comme ça (rires)."