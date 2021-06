"Non, il n'y a pas penalty sur Eden Hazard" Diables RougesVidéo N. Ch. Laurent Colemonts, notre consultant arbitrage durant cet Euro, est catégorique.

C'est la phase qui fait parler tous les supporters des Diables à la mi-temps. Y avait-il penalty sur Eden Hazard juste avant le retour aux vestiaires ? Pour Laurent Colemonts, notre consultant, Felix Brych a pris la bonne décision: "Il n'y a pas penalty car il n'y a aucune intention de la part du défenseur de bloquer Hazard. Eden lui-même s'emmêle un peu les pinceaux et cherche le penalty. Il y a contact, oui, mais cela ne suffit pas pour siffler une faute. C'est Eden qui cherche surtout ce contact alors que le défenseur ne change pas de trajectoire. Le contact se fait dans la course des deux joueurs et il n'y a pas de semelle ou de réel coup donné par le Finlandais."



Autre élément qui a pu surprendre les supporters: le VAR n'est pas du tout intervenu. "Le VAR n'intervient pas tant qu'il n'y a pas d'erreur claire de la part de l'arbitre", rappelle notre consultant.