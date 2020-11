À l’occasion du troisième épisode de notre nouvelle émission, Champions Club, nos experts ont préfacé cette nouvelle semaine de Ligue des champions. Avec évidemment un gros focus sur les Blauw en Zwart qui se frotteront mercredi au Borussia Dortmund d’Axel Witsel, Thomas Meunier et Thorgan Hazard.

Il a notamment été question du coup de gueule de Philippe Clément qui, après le match nul contre Malines samedi (2-2), a déclaré que son équipe allait prendre dix buts contre Dortmund parce qu’il a vu "onze cônes sur la pelouse". "Déjà la saison dernière, Clément a lancé un avertissement à ses joueurs via la presse", observe Thomas Chatelle. "Je pense qu’il avait prémédité cette déclaration pour mettre un coup de fouet à son équipe afin qu’elle soit dans une forme optimale contre Dortmund."

Mais avant de voir le Club Bruges tenter de créer l’exploit contre les Allemands, plusieurs autres belles affiches européennes nous attendent ce mardi soir. Dont le choc entre le Real Madrid et l’Inter Milan où l’on attend déjà beaucoup d’Eden Hazard. "Eden est clairement de retour mais il ne faut pas non plus que tout le poids offensif du Real repose sur lui", estime Thomas Chatelle. "Pour être constant dans ses prestations, il faudra encore du temps."

Face au retour d’Eden Hazard, il est nécessaire d’aligner constamment le duo Casemiro-Valverde selon notre consultant. "Les Madrilènes doivent compenser défensivement avec ces deux joueurs afin de permettre à Eden de davantage s’investir devant. Ensuite, il reste une place dans le milieu à choisir entre Kroos et Modric. Grâce à sa fougue et sa force physique, Mendy compense aussi certaines carences sur le côté gauche d’Hazard."

Pendant qu’Eden Hazard sera aux prises avec l’Inter de Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne tentera d’enchaîner un troisième succès en trois matchs face à l’Olympiakos. "Ce break de dix jours (NdlR : blessure lors d’Angleterre - Belgique) a fait du bien à De Bruyne", analyse Thomas Chatelle. "Guardiola a bien géré ça. Et maintenant, on a l’impression qu’il marche à nouveau sur l’eau."

Il est vrai que KDB est parfaitement revenu de sa pause forcée : deux assists contre l’Olympique de Marseille, un autre ce week-end face à Sheffield United. Pourvu que ça dure !