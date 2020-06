Après la Bundesliga, c'est au tour de la Liga de reprendre ses droits ce jeudi.

Petit à petit les championnats européens reprennent leurs droits. Si en Allemagne et au Portugal, on rejoue au football depuis quelques semaines déjà, ce jeudi, c'est au tour de l'Espagne de vibrer à nouveau devant des matchs de football. Avec une lutte très indécise pour le titre entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Avec quel rôle pour nos deux Diables de la Casa Bianca ? Selon notre consultant Alex Teklak, "pour le titre, le Real aura bien besoin d'Eden Hazard."

Derrière, l'Atletico Madrid va devoir se battre jusqu'au bout pour accrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions. Avec un certain Yannick Carrasco, revenu cet hiver de Chine et qui va devoir prouver, non seulement aux dirigeants des Colchoneros mais également à Roberto Martinez, qu'il n'a rien perdu de son niveau en Chine.